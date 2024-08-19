Adıyaman'da aracını yıkarken elektrik akımına kapıldı Adıyaman’da, elektrik akımına kapılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Doyran köyü yakınlarında evinin önünde aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan 23 yaşındaki Mustafa Çınar, elektrik akımına kapıldı.

Makineden kaynaklandığı tahmin edilen elektrik akımına kapılan Mustafa Çınar, yakınları tarafından araca bindirilerek hastane yolu tutuldu.

ARACINI YIKIYORDU

İhbar üzerine olay yerine ilerleyen ambulansa alınan Mustafa Çınar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çınar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Mustafa Çınar’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)