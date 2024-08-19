Adıyaman'da aracını yıkarken elektrik akımına kapıldı

İHA
Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Doyran köyü yakınlarında evinin önünde aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan 23 yaşındaki Mustafa Çınar, elektrik akımına kapıldı.
Makineden kaynaklandığı tahmin edilen elektrik akımına kapılan Mustafa Çınar, yakınları tarafından araca bindirilerek hastane yolu tutuldu.
ARACINI YIKIYORDU
İhbar üzerine olay yerine ilerleyen ambulansa alınan Mustafa Çınar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çınar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Mustafa Çınar’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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