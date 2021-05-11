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    Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Adıyaman'da bir aile, yapım aşamasındaki inşaatın asansör boşluğuna düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve hastaneye kaldırılan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 11.05.2021 - 06:16
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 06:47
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    Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan anne, baba ve çocuk yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla aile üyeleri kurtarıldı.

    SAKLAMBAÇ OYNARKEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

    Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşları ile saklambaç oynayan 7 yaşındaki Nida Doğan, saklanmak için yapımı devam eden inşaata girdiği esnada asansör boşluğuna düştü.

    Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı VİDEO

    Adıyaman da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı #1

    KIZLARINI KURTARMAK İSTERKEN KENDİLERİ DE DÜŞTÜ

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaata gelen anne Zeliha Doğan ile baba Ekber Doğan da kızlarını kurtarmak isterken boşluğa düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Adıyaman da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı #2

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan olay anı bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Adıyaman da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı #3

    Adıyaman da asansör boşluğuna düşen aileyi itfaiye ekipleri kurtardı #4

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