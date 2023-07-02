Adıyaman'da babasının kiraladığı arabayı benzinle yaktı Bir şahıs, babasıyla tartıştıktan sonra öfkesiyle babasının kiraladığı arabayı kundakladı. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA Adıyaman’ın Besni ilçesinde S.K., tarafından kiralandığı öğrenilen park halindeki 34 CTB 780 plakalı otomobil, M.K., tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yanan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Babasına sinirlendi arabayı kundakladı Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan M.K’nın olay öncesi babası S.K., ile tartıştığı öfkesinden dolayı arabayı kundakladığı iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.