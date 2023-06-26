Adıyaman'da bahçe kazısı sırasında elektrik hattı patladı
İHA

Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde panik anları yaşandı.

4.Murat Bulvarı yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde kazı çalışması gerçekleştirildi.

Elektrik hattında patlama

İş makinesiyle yapılan kazı sırasında yer altından geçen hattı zarar gördü.

Bu esnada elektrik hattında patlamalar ve yangın meydana geldi.

Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik hattındaki akımı kapattırarak alevlere müdahalede bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da bahçe kazısı sırasında elektrik hattı patladı