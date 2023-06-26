Adıyaman'da bahçe kazısı sırasında elektrik hattı patladı Bahçedeki kazı çalışmaları esnasında zarar gören elektrik hattında meydana gelen yangın ve patlamalar paniğe neden oldu.

İHA Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde panik anları yaşandı. 4.Murat Bulvarı yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde kazı çalışması gerçekleştirildi. Elektrik hattında patlama İş makinesiyle yapılan kazı sırasında yer altından geçen elektrik hattı zarar gördü. Bu esnada elektrik hattında patlamalar ve yangın meydana geldi. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale etti Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik hattındaki akımı kapattırarak alevlere müdahalede bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.