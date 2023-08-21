Adıyaman'da bahçede yaktığı ateş sonu oldu
DHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğle saatlerinde 87 yaşındaki İsmail Oruçtutan, için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi.

Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü.

Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam hayatını kaybetti

Yapılan incelemede, Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.