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    Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu

    Atatürk Barajı'na düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtulmayı başardı.
    • 27.09.2022 - 03:15
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    Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu

    Adıyaman'ın Kızılcapınar köyü Sitilce mevkisinde plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü lavabo ihtiyacını gidermek için araçtan indi.

    Baraja düşen araçtaki 4 kişi yüzerek kurtuldu

    El freni çekilmediği için baraj gölüne sürüklenen kamyonetteki 4 kişi, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

    Adıyaman da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu #1

    Sağlık durumları iyi

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Adıyaman da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu #2

    Söz konusu 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, itfaiye ekiplerinin aracı sudan çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

    Adıyaman da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu #3

    Adıyaman da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu #4


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