- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu
Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtuldu
Atatürk Barajı'na düşen kamyonetteki 4 kişi, yüzerek kurtulmayı başardı.
- 27.09.2022 - 03:15
Adıyaman'ın Kızılcapınar köyü Sitilce mevkisinde plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü lavabo ihtiyacını gidermek için araçtan indi.
Baraja düşen araçtaki 4 kişi yüzerek kurtuldu
El freni çekilmediği için baraj gölüne sürüklenen kamyonetteki 4 kişi, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.
Sağlık durumları iyi
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri kazazedeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Söz konusu 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, itfaiye ekiplerinin aracı sudan çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.