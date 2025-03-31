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İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşmaya gittikleri öğrenilen M.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Yaşanan kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. ile otomobilde bulunan Ö.Ç., N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartmak için ekipler ve vatandaşlar dakikalarca yoğun çaba sarf etti.

YARALILAR, EKİPLERCE HASTANEYE KALDIRILDI

Sıkıştıkları yerden tek tek kurtarılarak çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.