Adıyaman'da çadır yandı

AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşlar, kurulan çadır kentlere yerleştirildi.
Yeni Mahalle'deki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aynı zamanda doktor olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dumandan etkilenen kişiye müdahale etti.
Dumandan etkilenen kadın hastaneye götürüldü
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.