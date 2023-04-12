Adıyaman'da çadır yandı
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşlar, kurulan çadır kentlere yerleştirildi.

Yeni Mahalle'deki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı zamanda doktor olan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dumandan etkilenen kişiye müdahale etti.

Dumandan etkilenen kadın hastaneye götürüldü

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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