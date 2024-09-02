Adıyaman'da çatı tadilatı yaparken düşerek hayatını kaybetti Çatı tadilatı yaptığı esnada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

İHA

Adıyaman merkez Yeni Mahallede bulunan bir evin çatısında tadilat yapan Merdan Kılıç (23), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Yüksekten düşen Merdan Kılıç, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Merdan Kılıç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burada işlemleri tamamlanan Kılıç’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Merdan Kılıç’ın 2014 yılında da yüksekten düştüğü, yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)