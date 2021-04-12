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- Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü
Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü
İki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan saldırganın, polis ekipleri tarafından arandığı belirtildi.
- AA
- 12.04.2021 - 07:23
- Güncelleme : 12.04.2021 - 08:59
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü mesire alanında iki grup arasında tartışma çıktı.
Bir kişi, yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin isabet ettiği yaralanan 38 yaşındaki Murat Kaya (38) yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Kaya, için olay yerine hemen sağlık ekipleri istendi. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Kaya, kurtarılamadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.