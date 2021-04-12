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Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü

Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü

İki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan saldırganın, polis ekipleri tarafından arandığı belirtildi.