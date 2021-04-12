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    Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü

    İki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne neden olan saldırganın, polis ekipleri tarafından arandığı belirtildi.
    • AA
    • 12.04.2021 - 07:23
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 08:59
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    Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü

    Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü mesire alanında iki grup arasında tartışma çıktı.

    Bir kişi, yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin isabet ettiği yaralanan 38 yaşındaki Murat Kaya (38) yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kaya, için olay yerine hemen sağlık ekipleri istendi. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Kaya, kurtarılamadı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Soruşturmayı yürüten polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Adıyaman da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü #1

    Adıyaman da çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü #2

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