Adıyaman'da cinayet: 19 yaşındaki genç sokak ortasında vuruldu Kahta ilçesinde sokakta yürüdüğü esnada silahla vurulan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yürüyen 19 yaşındaki İbrahim Ay, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna iki mermi isabet eden Ay, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Ay kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)