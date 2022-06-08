Adıyaman'da demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Başı pencerenin korkuluk demirlerine sıkışıp nefessiz kalan 3 yaşındaki Mert Özer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da merkeze bağlı Yenigüven köyünde evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Mert Özer’in başı, pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı.

Durumu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla küçük Mert’in başını korkuluk demirlerinin arasından çıkardı.

Kurtarılamadı

Nefessiz kalan Özer, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Mert Özer’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



