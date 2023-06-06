Adıyaman'da depremin 122'nci gününde enkaz altından kadın cesedi çıktı 4 ay önce yanan deprem felaketinden etkilenen kentte çalışmaların sürdüğü bir binanın enkazında kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, büyük yıkımlara neden oldu.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar kısa sürede sarılmaya başlandı.

Öyle ki afet konutlarında dahi sona gelindi.

Enkaza dönen şehirlerde bir yandan da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi sürüyor.

122'nci günde cesede ulaşıldı

Depremden etkilenen Adıyaman'da çalışma sırasında ekipler bir cesede ulaştı.

Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

İnceleme sürüyor

Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.