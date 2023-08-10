Adıyaman'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte kurulan konteyner kentte, yangın paniği yaşandı. Alevler kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

İHA

Deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerde yaşam sürüyor.

Afetten önemli ölçüde etkilenen Adıyaman'da da kapsamlı bir konteyner kurulumu yapıldı.

Burada ise korku dolu anlar yaşandı.

Kontrol altına alındı

Yerleştirilen bir depremzedenin kaldığı konteyner de yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Konteyner kullanılamaz hale geldi

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.