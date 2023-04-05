Adıyaman'da depremzedenin evindeki her şeyi çaldılar Depremlerin vurduğu Adıyaman'da vicdansız hırsızlar, hasar alan evlerin mutfak tezgahlarını bile çaldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Yıkılan binlerce binanın enkazı altında kalan 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Evi, iş yeri hasar alan vatandaşlar ise her şeyini geride bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, depremzedelerin eşyalarına göz dikti.

Depremler sonrası az, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen vatandaşların evine hırsızlar girdi.

Çalmadıkları şey kalmadı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan 4 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evlerin mutfak tezgahları ile dolaplarını, zemin parkelerini, kapıları, avizeleri, spot lambaları, elektrik tesisatını, su ve elektrik sayaçlarını bile çaldı.

"Nasıl bir vicdan var"

Bir süre sonra durumu fark eden bina sakinleri hırsızlık olaylarına tepki göstererek, şunları söyledi: