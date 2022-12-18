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    Adıyaman'da domuz avında kardeşi vurdu

    Yaban domuzuna ateş etmek isteyen bir kişi kazara ağabeyini vurarak yaraladı.
    • 18.12.2022 - 18:01
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    Adıyaman'da domuz avında kardeşi vurdu

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Necmeddin V. ve ağabeyi olan Ramazan V. Dağ İçmesi mevkiinde avlanmaya başladı.

    Bölgede bulunan bir dere yatağı içerisinde birlikte yaban domuzu avlayan kardeşlerden Necmeddin V., karşılarına aniden çıkan domuza ateş etti.

    Bu esnada Necmeddin V.’nin av tüfeğinden çıkan saçmalar ağabeyi Ramazan V.’ye isabet etti.

    Kanlar içerisinde yere yığıldı

    Başına, koluna ve göğsüne isabet eden saçmalar sonucunda yaralanan Ramazan V., kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Kazara ağabeyini vuran Necmeddin V., durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan V., önce Çelikhan Devlet Hastanesi’ne ardından ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kardeşi tarafından kazara vurularak yaralanan Ramazan V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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