Adıyaman'da domuz avında kazara vurulan genç can verdi

- Adıyaman'da domuz avında arkadaşları tarafından kazara vurulan 26 yaşındaki Bünyamin Balcı hayatını kaybetti.
- Vurulduktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşen Balcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Damlacık ve Sırakaya köyleri arasındaki dağlık alanda domuz avına çıkan arkadaş grubu çalılar arasındaki hareketliliği domuz sanarak ateş açtı.
Açılan ateş sonucu vurulan 26 yaşındaki Bünyamin Balcı, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Hüseyin'in torunu olduğu öğrenilen Bünyamin Balcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.