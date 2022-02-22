Euro
15.75
1.74%
Dolar
13.88
1.56%
Altın
847.61
1.24%
Borsa
2016
-1.09%
Bitcoin
531.500
-1.31%
BTXN Coin
39.75
1.32%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Adıyaman'da domuz avlamak isteyen amca, yeğenini vurdu

    Domuz avlamak için tüfekle hedef arayan amca, kaza ile yeğenini vurunca 37 yaşındaki yeğen Nazif K., hastaneye kaldırıldı. Genç adam, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da domuz avlamak isteyen amca, yeğenini vurdu

    Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K’yi, kazara vurdu.

    Kazara yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 37 yaşındaki Nazif K., Samsat ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    VURULAN YEĞEN KURTARILAMADI

    Nazif K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazif K’nin cenazesi, hastane morguna kaldırılırken yeğeni Nazif K’yi kazara vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da domuz avlamak isteyen amca, yeğenini vurdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı
    3. Sayfa

    Maltepe'de aracın önünü keserek 810 bin lira gasbeden şüpheliler yakalandı

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Safiye ve Han'ın duygusal anları
    Medya

    Safiye ve Han'ın duygusal anları

    Görüş Bildir