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- Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı
Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı
- 04.07.2022 - 16:40
- Güncelleme : 04.07.2022 - 16:51
Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Narlıkuyu mevkiinde polis ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, ehliyeti olmayan Samet A.’nın kullandığı aracı dururmak istedi. Fakat Samet A. durmayarak polislerden kaçtı.
Bunun üzerine polis ekipleri ile Samet A.’nın kullandığı otomobil arasında kovalama yaşandı.
Araca çaptı
Polisleri peşine takarak kaçan ve dur ikazlarına uymayan Samet A., Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında önünde seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki araca arkadan çarptı.
Sonra duvara çarptı
Çarpma sonucunda kontrolden çıkan Samet A.’nın kullandığı otomobil, daha sonra yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.
Yanan araca müdahale edildi
Bu esnada otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başlayınca polis ekipleri, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Yaralı şahıs hastaneye götürüldü
Yaralı halde otomobilden çıkarılan Samet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.