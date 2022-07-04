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Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

Polisin yaptığı denetimlerde durmayarak kaçan Samet A., önce bir araca daha sonra da bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası yanan araca polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti.