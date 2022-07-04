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    Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

    Polisin yaptığı denetimlerde durmayarak kaçan Samet A., önce bir araca daha sonra da bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası yanan araca polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti.
    • 04.07.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:51
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    Adıyaman'da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı

    Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Narlıkuyu mevkiinde polis ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

    Ekipler, ehliyeti olmayan Samet A.’nın kullandığı aracı dururmak istedi. Fakat Samet A. durmayarak polislerden kaçtı.

    Bunun üzerine polis ekipleri ile Samet A.’nın kullandığı otomobil arasında kovalama yaşandı.

    Araca çaptı

    Polisleri peşine takarak kaçan ve dur ikazlarına uymayan Samet A., Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında önünde seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki araca arkadan çarptı.

    Sonra duvara çarptı

    Çarpma sonucunda kontrolden çıkan Samet A.’nın kullandığı otomobil, daha sonra yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu.

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı #1

    Yanan araca müdahale edildi

    Bu esnada otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başlayınca polis ekipleri, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

    Yaralı şahıs hastaneye götürüldü

    Yaralı halde otomobilden çıkarılan Samet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı #2

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı #3

    Adıyaman da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı #4


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