Adıyaman'da enkazdan çıkarılan araçlar otoparkta bekletiliyor Enkaz altından çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletilip, belgelerle gelen sahiplerine teslim ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda enkaz altında kalan araçlar da çıkartılıyor.

Sahiplerine teslim ediliyor

Enkazdan çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletiliyor.

Bekletilen araçlar, otoparka gelen sahiplerine ya da varislerine teslim ediliyor.

"Artık bunları da sadece hurda fiyatına satarız"

Enkazdan çıkarılan aracını almaya gelen Sercan Sevim, "Depremde birinci dereceden 13 yakınımı kaybettim. Adeta kıyamet gibiydi ve tarifini bir türlü yapamıyoruz. Bundan sonra ne yapacağımı da bilemiyoruz. Enkaz altından çıkarılan araçlarımızı almaya geldim fakat hepsi demir yığınına dönmüş. Artık bunları da sadece hurda fiyatına satarız" dedi.