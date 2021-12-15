Adıyaman'da eşinden öldüresiye dayak yiyen kadın bitap düştü

Gerer ilçesinde bir şahıs, eşini ve kızını öldüresiye dövdü. Sokağın ortasında yorgunluktan yere yığılan kadın ve kızı, tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi.

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Güzelsu köyünde yaşayan aile kahvaltı yaparken tartışmaya başladı.

R.T.'nin 17 yaşındaki kızı S.T. ve 40 yaşlarındaki karısı İ.T. ile tartışması giderek alevlendi.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLEN KADIN SOKAĞA İNDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında R.T., eşi İ.T.’yi darbetmeyebaşladı.

Öldüresiye dövülen İ.T., kendisini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar indi.

Koca şiddetinden kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı.

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VATANDAŞ DESTEĞİ

Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan İ.T.’nin yanına yaklaştı.

Buz gibi havada yol kenarına düşen yaralı kadının üzerine vatandaşlar kendi montunu örterek üşümemesi için elinden geleni yaptı. Kıpırdayacak hali olmayan kadın için sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi.





TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.T., isimli kadın, Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yine babası tarafından darbedildiği iddia edilen 17 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Darbedilen anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildikleri öğrenildi.