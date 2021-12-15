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- Adıyaman'da eşinden öldüresiye dayak yiyen kadın bitap düştü
Adıyaman'da eşinden öldüresiye dayak yiyen kadın bitap düştü
- İHA
- 15.12.2021 - 15:31
- Güncelleme : 15.12.2021 - 15:36
Adıyaman’ın Gerger ilçesi Güzelsu köyünde yaşayan aile kahvaltı yaparken tartışmaya başladı.
R.T.'nin 17 yaşındaki kızı S.T. ve 40 yaşlarındaki karısı İ.T. ile tartışması giderek alevlendi.
ÖLDÜRESİYE DÖVÜLEN KADIN SOKAĞA İNDİ
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında R.T., eşi İ.T.’yi darbetmeyebaşladı.
Öldüresiye dövülen İ.T., kendisini evden dışarıya atarak köy yoluna kadar indi.
Koca şiddetinden kaçmaya çalışan kadın, bir süre sonra yol kenarına yığılıp kaldı.
Adıyaman'da eşinden öldüresiye dayak yiyen kadın bitap düştü VİDEO
VATANDAŞ DESTEĞİ
Bu esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan İ.T.’nin yanına yaklaştı.
Buz gibi havada yol kenarına düşen yaralı kadının üzerine vatandaşlar kendi montunu örterek üşümemesi için elinden geleni yaptı. Kıpırdayacak hali olmayan kadın için sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.T., isimli kadın, Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yine babası tarafından darbedildiği iddia edilen 17 yaşındaki S.T. isimli kız çocuğu ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİLER
Darbedilen anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildikleri öğrenildi.