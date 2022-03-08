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- Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı
Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı
- DHA
- 08.03.2022 - 10:18
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel (46), dün sabah işe gittiği sırada İmamağa Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Zeynal Yücel (50) tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu.
Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
“GURURUMA DOKUNDU”
Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynal Yücel ise 2 yıl önce eşinin boşanmak isteyip, ayrı eve taşındığını ancak kendisinin boşanmak istemediğini söyledi.
İfadesinde eşinin açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu öne süren Yücel, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu. Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum. Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Ben de dayanamadım.
“AMACIM SADECE KORKUTMAKTI”
Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum.”
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.