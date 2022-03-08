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    Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı

    Eşini sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup öldüren Zeynal Yücel’in ifadesinde, “Boşanmak istemiyordum. Amacım, vurmak değildi. Yaralamak, sadece korkutmaktı” dedi.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 10:18
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    Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı

    Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel (46), dün sabah işe gittiği sırada İmamağa Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Zeynal Yücel (50) tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu.

    Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    “GURURUMA DOKUNDU”

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynal Yücel ise 2 yıl önce eşinin boşanmak isteyip, ayrı eve taşındığını ancak kendisinin boşanmak istemediğini söyledi.

    İfadesinde eşinin açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu öne süren Yücel, şu ifadeleri kullandı:

    "Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu. Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum. Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Ben de dayanamadım.

    Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı #1

    “AMACIM SADECE KORKUTMAKTI”

    Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum.”

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

    Adıyaman’da eşini öldüren şahıs: Amacım korkutmaktı #2


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