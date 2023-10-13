Adıyaman’da ev eşyası taşıyan işçi çukura düştü Bir iş yerine ev eşyası taşıyan Hüseyin Akdağ, yolda yapıaln çalışma nedeniyle atılan çukura düştü. Arkadaşları tarafından çukurdan çıkarılan Akdağ’ın düşme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde talihsiz bir kaza meydana geldi.

Bir iş yerine ev eşyası taşıyan Hüseyin Akdağ, yapılan yol çalışmasından nasibini aldı.

Akdağ'ın geçişi sırasında çukurun üzerine konulan tahta, parçalandı. Parçalanan tahtayla birlikte alt yapı çukuruna düşen Hüseyin Akdağ’ın taşıdığı yatak ise üzerine düştü.

Talihsiz işçinin düşme anı kamerada

Arkadaşları ve iş yeri çalışanları tarafından çukurdan çıkarılan Hüseyin Akdağ’ın düşme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen olay sonrasında çukur ilgili kurumun çalışanları tarafından kapatılırken Hüseyin Akdağ ise durumdan dolayı oldukça şaşırdığını dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)