Adıyaman'da evine gelen akrabaları hamile kadını darbetti

Evine gelen akrabaları tarafından tekmeli yumruklu şiddet gören P.Y. isimli kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, şüpheli arama çalışmaları başlattı.

Adıyaman'da bulunan Musalla Mahallesi'nde ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen P.Y. isimli kadın, evine gelen akrabaları tarafından henüz bilinmeyen bir tekmeli yuruklu saldırıya uğradı.

Yaralanan kadın için olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırganlar aranıyor

Öte yandan hamile kadına saldırdıkları iddia edilen şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.