Euro
9.827
0.59%
Dolar
8.1653
0.72%
Altın
467.76
0.85%
Borsa
1.355
-0.79%
Bitcoin
448.998
-1.36%
EXEN Coin
25.93
-0.26%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Adıyaman’da genç elektrik akımına kapıldı

    Ahıra çekilen seyyar kablolardan biri ile temasa geçen 17 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılıp yaralandı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman’da genç elektrik akımına kapıldı

    Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde bir genç, ahıra çekilen seyyar kablodaki açıklığı fark edemedi.

    17 yaşındaki Vedat B. isimli genç, kabloya temas etmesi ile akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan Vedat B., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da genç elektrik akımına kapıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir