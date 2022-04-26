Adıyaman'da gözaltına alınan eski HDP il başkanı adliyede

PKK'ya yönelik faaliyetleri ortaya çıkarma operasyonunda, örgüte üye olduğu belirlenen eski HDP il başkanı adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Bu kapsamda ise terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı.

Bir diğer yandan, 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A.'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenilmişti.

İkili adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





