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    Adıyaman'da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü

    Telefonla konuşan annesinden rahatsız olan genç, eline geçirdiği bıçakla korku saçtı. Annesini kalçasından yaralayan genç, engel olmak isteyen babasını da darbetti.
    • 08.09.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 12:49
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    Adıyaman'da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü

    Adıyaman’ın Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'ndeki ikamette aile içi dehşet yaşandı.

    Yaşanan olayda, M.B. isimli şahıs, sabah saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi Hanım B.’ye (62) telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu belirtti.

    Annesini bıçakladı babasını dövdü

    Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.’ye saldırdı.

    Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren babası Hacı Ali B.’yi (67) de darbetti.

    Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adıyaman da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü #1

    Anne ve baba tedavi altına, oğulları gözaltına alındı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Adıyaman'da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü VİDEO

    Adıyaman da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü #2

    Adıyaman da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü #3


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