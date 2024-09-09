Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

M.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)