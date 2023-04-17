Adıyaman'da hasarlı bina yıkımında faciadan dönüldü

Asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 11 ilde 50 bin fazla kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan bir binanın acil yıkılması kararı alındı.
5 katlı binanın yıkımı esnasında bina aniden çöktü.
Elektrik telleri koptu
O anlar cep telefonu kameralarına yansırken çökme sırasında bölgeden geçen elektrik tellerinin binanın üzerine devrildiği ve elektrik akımının kapatılmadığı anlaşıldı.
İş makinesinin üzerine devrildi
Binanın tamamen çökmesiyle birlikte iş makineleri de tozların arasında kayboldu. Araç içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.
Geçen hafta Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki minare yıkımında da kepçe operatörü, yıkılan binanın altında kalarak can vermişti.