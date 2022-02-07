Adıyaman'da hastayı kızakla ambulansa taşıdılar

Karın 2 metreyi aştığı Adıyaman'da yaşlı bir hasta, ambulansa kızakla yetiştirildi.

Adıyaman’da önceki haftalarda yağan kar etkisini hala sürdürüyor.

Özellikli kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında yaşayan 80 yaşındaki Eşgan Aysöndü’nün nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AMBULANS İLERLEYEMEDİ

112 Acil Sağlık ekipleri ambulansı, Hayırlı mezrasına yönlendirildi. Yaşlı kadının yaşadığı evin, mezranın dışında dağlık bir bölgede olması ve yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemedi.





KIZAKLA İLERLEDİLER

Hasta yakınları yaşlı kadını ambulansa ulaştırmak için tahtadan kızak yapıp taşıdı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kızakla ilerleyen hasta yakınları, daha sonra mezrada bekleyen ambulansa hastayı ulaştırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



