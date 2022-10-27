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    Adıyaman'da HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

    Çelikhan ilçesinde HDP İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, terör örgütüne üye olma iddiasıyla yapılan operasyonla gözaltına alındı.
    • 27.10.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:09
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    Adıyaman'da HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

    Terör örgütünün siyasi ayağıyla mücadele sürüyor.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun’un adresine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

    Gözaltına alındı

    Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Hüseyin Uzun, jandarma komutanlığına götürülürken adresinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

    Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu

    Öte yandan gözaltına alınan Hüseyin Uzun’un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığı'na da aday olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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