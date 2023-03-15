Adıyaman'da heyelan! İş makinesi ve otomobil toprağın altında kaldı

Adıyaman sele teslim oldu...

Meteoroloji uyarısı ile beklenen yağış kenti etkisi altına aldı.

Kentte cadde ve sokakları su basarken yaşam neredeyse durma noktasına geldi..

Heyelan oluştu

Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Otomobil ve çapa makinası toprağın altında kaldı

Çelikhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki heyelanda bir otomobil ve çapa makinesi toprak altında kaldı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayan toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da heyelan! İş makinası ve otomobil toprağın altında kaldı
Adıyaman'da heyelan! İş makinası ve otomobil toprağın altında kaldı
Adıyaman'da heyelan! İş makinası ve otomobil toprağın altında kaldı
Adıyaman'da heyelan! İş makinası ve otomobil toprağın altında kaldı
Adıyaman'da heyelan! İş makinası ve otomobil toprağın altında kaldı