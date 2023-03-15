Adıyaman'da heyelan! İş makinesi ve otomobil toprağın altında kaldı Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sırasında bir otomobil ile çapa makinesi toprağın altında kaldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Adıyaman sele teslim oldu... Meteoroloji uyarısı ile beklenen yağış kenti etkisi altına aldı. Kentte cadde ve sokakları su basarken yaşam neredeyse durma noktasına geldi.. Heyelan oluştu Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Otomobil ve çapa makinası toprağın altında kaldı Çelikhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki heyelanda bir otomobil ve çapa makinesi toprak altında kaldı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayan toprağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.