Adıyaman’da, hırsız yüzünü şeffaf poşetle gizlemeye çalıştı

1 ay içinde 4 defa girdiği dükkanda hırsızlık yapan bir şüpheli, yüzünü şeffaf poşetle gizlemeye çalıştı.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir iş yerini gözüne kestiren şahıs, 1 ay içerisinde 4 kez hırsızlık yaptı.

İlk olayda gece saatlerinde iş yerine gelen şüpheli, kameraları fark edince kafasına şeffaf poşet geçirdi.

Yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli bozuk paraları, yiyecek ve içecekleri aldıktan sonra duvarda bulunan televizyonu da almak istedi.

Televizyonu da bırakıp kaçtı

Yere indirdiği televizyonu kucaklayarak götüremeyen şahıs, televizyonu bırakarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İHA’nın haberine göre; birkaç gün sonra belirli aralıklarla aynı iş yerine 3 defa daha gelen hırsız bozuk para, yiyecek ve içecekleri çalarak kaçtı.

İş yeri sahibi, önlemleri artırdı

Her hırsızlık olayında polis ekiplerine bilgi veren ve iş yerinde güvenlik önlemlerini artıran iş yeri sahibi Hasan T., kimliği belirsiz şahsın artık yakalanmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini söyledi.

Aynı iş yerinde 4 defa incelemelerde bulunan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.