Adıyaman’da hırsızlık için çıktığı direkte akıma kapıldı

Çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız, kabloları çalmak için çıktığı elektrik direğinden akıma kapılarak yere düştü. Burada ölen hırsızın cuma gününden beri arandığı ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Vartana köyü yakınlarında bulunan bir tarlanın su sondajı için çekilen elektrik kablolarını çalmak isteyen Eşref H. isimli şüpheli, burada elektrik direğine çıktı.

Eşref H., direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı.

Kabloları kestiği esnada akıma kapılan Eşref H., elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

KÖYLÜLER GÖRDÜ

Eşref H.’nin cansız bedenini gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı.

Jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Eşref H.’nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

CUMA GÜNÜNDEN BERİ KAYIPTI

Öte yandan Eşref E.’nin cuma gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Akıma kapılan Eşref H’nin hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.