Adıyaman'da iki ayrı kavga: 27 yaralı

Adıyaman'da iki ayrı kavga: 27 yaralı

Kahta ilçesinde yaşanan iki farklı kavgada yaralanan 3'ü ağır 27 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki ayrı kavga yaşandı.

İlk kavgada Atatürk Mahallesi İbni Mirza Parkı önünde yabancı uyruklu bir grup şahıs ile Kahtalı bir grup şahıs arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

8 kişi yaralandı

Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 kişinin durumu ağır

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bıçaklı kavgada 19 kişi yaralandı

İkinci kavga olayı ise Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasında yaşanılan kavgaya kısa süre içerisinde aileleri de dahil oldu.

Bıçaklı ve sopalı kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.