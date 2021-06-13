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    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı

    Bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi, gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 10:25
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    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı

    Dün akşam Adıyaman'daki Yunus Emre Mahallesi’nde sokakta karşılaşan İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırıp, 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı #1

    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı #2

    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı #3

    Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı #4

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