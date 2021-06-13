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Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi, gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.