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- Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi gözaltına alındı
Bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi, gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- DHA
- 13.06.2021 - 10:25
Dün akşam Adıyaman'daki Yunus Emre Mahallesi’nde sokakta karşılaşan İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırıp, 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.