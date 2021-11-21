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    Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

    Yasalara aykırı kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 11:42
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    Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin 81 ilde kaçak faaliyetlere yönelik denetimleri sürüyor...

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi Köseler köyü Sultanmağra mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

    7 GÖZALTI

    Operasyonda G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

     


    Adıyaman da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı #1

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