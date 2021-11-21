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- Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı
Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı
Yasalara aykırı kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
- DHA
- 21.11.2021 - 11:42
Güvenlik güçlerinin 81 ilde kaçak faaliyetlere yönelik denetimleri sürüyor...
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi Köseler köyü Sultanmağra mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
7 GÖZALTI
Operasyonda G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.