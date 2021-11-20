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    Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı

    Çelikhan ilçesindeki 2 aracın çarpışması sonucu, araçlarda bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralanarak tedaviye alındı.
    • DHA
    • 20.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 13:27
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    Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Mehmet Keskinkılıç (33) kontrolündeki 02 AUU 102 plakalı araç, Vedat Sivritaş'ın idaresindeki 44 ABM 414 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Talihsiz kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Zeynep Keskinkılınç (33), Hümeyra Keskinkılınç (8), Ramazan Sivritaş (57) ile Muhammed Sivritaş yaralandı.

    Adıyaman da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirerek tedavi altına aldı.

    İçlerinde 1 çocuğun bulunduğu yaralıların durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

    Adıyaman da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı #2

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