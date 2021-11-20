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- Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı
Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 6 kişi yaralandı
Çelikhan ilçesindeki 2 aracın çarpışması sonucu, araçlarda bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralanarak tedaviye alındı.
- DHA
- 20.11.2021 - 09:30
- Güncelleme : 20.11.2021 - 13:27
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Mehmet Keskinkılıç (33) kontrolündeki 02 AUU 102 plakalı araç, Vedat Sivritaş'ın idaresindeki 44 ABM 414 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Talihsiz kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Zeynep Keskinkılınç (33), Hümeyra Keskinkılınç (8), Ramazan Sivritaş (57) ile Muhammed Sivritaş yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirerek tedavi altına aldı.
İçlerinde 1 çocuğun bulunduğu yaralıların durumunun ise iyi olduğu bildirildi.