Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıslara yönelik arama çalışmaları başlattı.

Adıyaman'da bulunan İmamağa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı.

MERMİLER 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

















