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- Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı
Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı
Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıslara yönelik arama çalışmaları başlattı.
- DHA
- 01.04.2022 - 09:21
Adıyaman'da bulunan İmamağa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı.
MERMİLER 2 KİŞİYE İSABET ETTİ
Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.