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    Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı

    Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıslara yönelik arama çalışmaları başlattı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 09:21
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    Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı

    Adıyaman'da bulunan İmamağa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı.

    MERMİLER 2 KİŞİYE İSABET ETTİ

    Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

    Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Adıyaman da kahvehaneye silahlı saldırı #1

    Adıyaman da kahvehaneye silahlı saldırı #2

    Adıyaman da kahvehaneye silahlı saldırı #3

    Adıyaman da kahvehaneye silahlı saldırı #4

    Adıyaman da kahvehaneye silahlı saldırı #5


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