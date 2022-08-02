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    Adıyaman'da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı

    Yolda yürüyen kimliği belirsiz bir kadın, kaldırımdaki çiçeği önce suladı ardından da kökünden sökerek çaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
    • 02.08.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:07
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    Adıyaman'da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı

    Adıyaman'da esnafı şaşırtan hırsızlık olayı yaşandı.

    Bölgede bulunan bir marketin sahibi, dükkanının önünü saksı çiçeği ile güzelleştirdi.

    Yoldan geçen kimliği belirsiz bir kadın, kaldırımda gördüğü çiçeği gözüne kestirdi.

    Suladığı çiçeği çalarak kaçtı

    Sabah erken saatlerde çevrede ve dükkanda kimsenin olmadığını fark eden kadın, elindeki suyla önce çiçeği suladı.

    Ardından toprağın suyu çekmesini bekleyen şahıs, daha sonra çiçeği kökünden söktü ve olay yerinden ayrıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan hırsızlık anları ise marketin kamerasına anbean yansıdı.

    Adıyaman da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı #1

    "Çiçeği suluyor diye sevindim"

    Dükkan sahibi Gazi Erdoğan, güvenlik kameralarını izlemeye başlayınca çiçeğin çalındığını fark etti. Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Gazi Erdoğan, “Kadın gelerek önce çiçeği suluyor. Ben de ilk başta çiçeği suluyor diye sevindim ama sonra baktım ki kadın çiçeği söküp götürüyor. Daha önceden de farklı kişiler tarafından çiçeklerimiz çalındı. Değişik değişik kişilerle karşılaşıyoruz. Çiçeği gelip isteselerdi verirdik çalmalarına gerek yok. Bu şekilde yapmaları bizi daha çok üzüyor.” diye konuştu.

    Adıyaman da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı #2

    Adıyaman da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı #3

    Adıyaman da kaldırımdaki saksıyı gözüne kestiren kadın çiçeği çaldı #4


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