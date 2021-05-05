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    Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu

    Kontrolden çıkan kamyon taklalar atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:48
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    Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu

    Adıyaman’da, Kahta ilçesi Arılı köyü yakınlarında seyreden Ramazan Sandı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Önünde bulunan motosiklete çarpmamak için direksiyon kırınca yoldan çıktı.

    YOLA SAVRULDU

    Sebze yüklü kamyon, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kamyon şarampole yuvarlanırken, sebzeler yola savruldu.

    Sürücü Ramazan Sandı ve yanında bulunan Hacı Yusuf Sandı yaralandı.

    Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu #2

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