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- Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu
Adıyaman’da kamyon takla attı, sebzeler yola savruldu
Kontrolden çıkan kamyon taklalar atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 05.05.2021 - 10:45
- Güncelleme : 05.05.2021 - 10:48
Adıyaman’da, Kahta ilçesi Arılı köyü yakınlarında seyreden Ramazan Sandı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önünde bulunan motosiklete çarpmamak için direksiyon kırınca yoldan çıktı.
YOLA SAVRULDU
Sebze yüklü kamyon, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kamyon şarampole yuvarlanırken, sebzeler yola savruldu.
Sürücü Ramazan Sandı ve yanında bulunan Hacı Yusuf Sandı yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.