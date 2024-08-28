Adıyaman'da kamyonet, tıra çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı

DHA
Dün akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 ZE 841 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı.
Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Yakaryılmaz hayatını kaybetti, Batuhan Yakaryılmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor. Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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