Adıyaman'da kavgayı ayırmak için çabalarken balkondan düştü

İHA
Komşular arasında her geçen gün kavga olayları yaşanıyor.
Yaşanan tartışmalar da bu sefer hayrete düşüren bir manzara yaşandı.
Adıyaman Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.
Komşuları ayırmak için balkondan atladı
Nabızların yükseldiği tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bu esnada kavgayı gören M.D., isimli kişi kavga edenleri ayırmak için bulunduğu bir katlı evin balkonundan aşağıya atladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Balkondan atlayan M.D., bacağından yaralandı. M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler müdahale etti
Polis ekipleri ise olay yerine gelerek kavga eden komşulara müdahalede bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.