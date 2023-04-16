Adıyaman'da kavgayı ayırmak için çabalarken balkondan düştü Komşular arasında nedeni bilinmeyen bir tartışmanın ardından sesleri duyan bir komşu kavgayı ayırmak amacıyla evin balkonundan atlarken yaralandı.

İHA

Komşular arasında her geçen gün kavga olayları yaşanıyor.

Yaşanan tartışmalar da bu sefer hayrete düşüren bir manzara yaşandı.

Adıyaman Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Komşuları ayırmak için balkondan atladı

Nabızların yükseldiği tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu esnada kavgayı gören M.D., isimli kişi kavga edenleri ayırmak için bulunduğu bir katlı evin balkonundan aşağıya atladı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Balkondan atlayan M.D., bacağından yaralandı. M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler müdahale etti

Polis ekipleri ise olay yerine gelerek kavga eden komşulara müdahalede bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.