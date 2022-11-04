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    Adıyaman'da kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

    Kahta ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Miraç, boş arazide yarı çıplak halde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
    • 04.11.2022 - 12:12
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    Adıyaman'da kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazideki havuz kenarında yarı çıplak şekilde bir çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu.

    10 yaşındaki çocuğun öldüğü belirlendi

    112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Adıyaman da kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu #1

    3 gündür arandığı ortaya çıktı

    Burada yapılan inceleme ve araştırma sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Miraç Turan’a ait olduğu belirlendi.

    Çocuğun yapılan otopsisinde ölüm nedeni belirlenemezken, cesette herhangi bir darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmadığı öğrenildi. Turan'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor

    Burada yapılan inceleme ve alınan örneklerin ardından Turan'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenaze, Arıkent Mezarlığında defnedilirken kesin ölüm nedenin ortaya çıkacağı adli tıp raporunun ise 20 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

    Adıyaman da kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu #2

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