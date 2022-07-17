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    Adıyaman'da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı

    Önünde ilerleyen tıra çarpan otomobilde bulunan şoför ve 4 yakını yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 17.07.2022 - 13:30
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    Adıyaman'da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı

    Adıyaman-Kahta karayolu'nda feci kaza yaşandı.

    Zeynal Gündüz kontrolündeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 GC 5594 plakalı tıra çarptı.

    Aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü ile Zeynep, Filiz ve Hacı Gündüz yara aldı.

    İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Adıyaman da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı #1


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    Adıyaman da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı #3

    Adıyaman da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı #4

    Adıyaman da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı #5

    Adıyaman da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı #6

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