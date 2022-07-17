Adıyaman'da kaza: Aileden 4 kişi yara aldı

Önünde ilerleyen tıra çarpan otomobilde bulunan şoför ve 4 yakını yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman-Kahta karayolu'nda feci kaza yaşandı.

Zeynal Gündüz kontrolündeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil, önünde seyreden 06 GC 5594 plakalı tıra çarptı.

Aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü ile Zeynep, Filiz ve Hacı Gündüz yara aldı.

İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.























