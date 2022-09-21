Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.

Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

Arbede çıktı, 3 polis yaralandı

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.