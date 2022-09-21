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    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

    Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.09.2022 - 05:46
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    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

    Akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.

    Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

    Adıyaman da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı #1

    Arbede çıktı, 3 polis yaralandı

    İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Adıyaman da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı #2

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

     

    Adıyaman da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı #3

    Adıyaman da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı #4

    Adıyaman da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı #5


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