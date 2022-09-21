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- Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı
Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı
Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
- 21.09.2022 - 05:46
Akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı.
Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.
Arbede çıktı, 3 polis yaralandı
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.