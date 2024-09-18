Adıyaman'da kışlık odunlar alev alev yandı
İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağıazaplı köyünde, fıstık bahçesinde bulunan odunlar alev aldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale ederek ekiplerine bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör