Adıyaman'da kışlık odunlar alev alev yandı

İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağıazaplı köyünde, fıstık bahçesinde bulunan odunlar alev aldı.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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