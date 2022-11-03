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    Adıyaman'da erkekler kız kavgasında eğlendi

    Atatürk Stadyumu yakınında kavga eden kız grubunu izleyen erkekler, gülerek o anları kayıt altına aldı. Durumu fark eden kızlar, kavgayı bırakarak uzaklaştı.
    • 03.11.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:05
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    Adıyaman'da erkekler kız kavgasında eğlendi

    Adıyaman'da Atatürk Stadyumu yakınlarında iki kız öğrenci grubu arasındaki tartışma, film sahnesi gibi izlendi.

    İki kız öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Birbirinin saçlarını yolan kız öğrenciler, yerlerde yuvarlandı.

    Erkekler kavgayı izledi

    Birbirine öldüresiye vuran kız öğrencilerin birbirine girdiği anlarda ise olay yerinde bulunan erkek öğrenciler, kavgayı ayırmak yerine olayı izledi.

    Adıyaman’da kız öğrencilerin kavgasını alkışlayarak izlediler VİDEO

    O anları kayıt altına alındı

    Bir süre birbirine saldıran kız öğrencilerin kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen erkekler, zaman zaman ise "helal olsun" diyerek kızları alkışladı.

    Kızlar kavgayı bıraktı

    İHA'nın haberine göre, erkeklerin onları izlemesine daha çok öfkelenen kızlar ise daha sonra kavgayı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

    Adıyaman da erkekler kız kavgasında eğlendi #1

    Adıyaman da erkekler kız kavgasında eğlendi #2


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