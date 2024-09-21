DHA
Adıyaman'da Eğriçay Parkı'nda kurulan konser alanında, sanatçıların sahneye çıkmasına kısa bir süre kalırken, alanda bekleyen iki grup genç arasında tartışma çıktı.
2 KİŞİ BIÇAKLANDI
Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış