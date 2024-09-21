DHA

Adıyaman'da Eğriçay Parkı'nda kurulan konser alanında, sanatçıların sahneye çıkmasına kısa bir süre kalırken, alanda bekleyen iki grup genç arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör