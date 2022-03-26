- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı
Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kazada kamyonetteki aileden 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 26.03.2022 - 10:56
Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Yücel idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle hediyelik eşya satan iş yerine girdi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 5 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekibi, kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yücel ile yanındaki eşi Yasemin Yücel ve 3 çocuğunun yaralandığını belirledi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.