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    Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kazada kamyonetteki aileden 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 10:56
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    Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı

    Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Yücel idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle hediyelik eşya satan iş yerine girdi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 5 KİŞİ YARALANDI

    Sağlık ekibi, kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yücel ile yanındaki eşi Yasemin Yücel ve 3 çocuğunun yaralandığını belirledi.

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #1

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #2

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #3

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #4

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #5

    Adıyaman da kontrolden çıkan kamyonet dükkana girdi: 5 yaralı #6


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